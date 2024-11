Iltempo.it - Biden autorizza Kiev all'uso dei missili a lungo raggio in Russia

Il presidente Usa, Joe, hato per la prima volta l'Ucraina a usareforniti dagli Stati Uniti per colpire all'interno della. Lo riferiscono ad Associated Press fonti che hanno familiarità con la questione. La decisione rappresenta un importante cambiamento nella politica degli Stati Uniti e arriva mentresta per lasciare l'incarico e il presidente eletto Donald Trump si è impegnato a limitare il sostegno americano all'Ucraina e a porre fine alla guerra il prima possibile. Secondo una delle fonti, le armi saranno probabilmente utilizzate in risposta alla decisione della Corea del Nord di inviare migliaia di truppe ina sostegno dell'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. La mossa consentirà all'Ucraina di utilizzare i cosiddetti Atacm per attacchi più in profondità in