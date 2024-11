Feedpress.me - Atp Finals, Sinner domina Ruud (6-1, 6-2) e vola in finale. Stasera ultimo atto contro Fritz. "Un'emozione grandissima e bellissima. E' molto speciale giocare qui per me"

JannikCasper(6-1, 6-2) einalle Atpdi Torino . L'altoatesino ha giocato una partita perfetta non dando respiro al norvegese. Uno strapotere assoluto per l'azzurro osannato dal pubblico che ha assistito al match sul campo in cemento indoor del capoluogo piemontese., alle 18, perla sfida in: il numero 1 del mondo ha già battuto.