Ilrestodelcarlino.it - Albergatore denuncia commercialista: “Sottratti 150mila euro”

Rimini, 17 novembre 2024 – Appropriazione indebita aggravata. È questa l’ipotesi di reato che grava su unriminese di 58 anni, difeso dall’avvocato Piero Venturi, a processo davanti al giudice monocratico dopo lapresentata contro di lui da una famiglia di albergatori che per oltre vent’anni si erano rivolta a lui per la tenuta della contabilità. un piccolo impero, composta da appartamenti, hotel e varie attività economiche, che il 58enne avrebbe contribuito ad amministrare dal punto di vista fiscale per oltre un ventennio. I suoi ormai ex clienti sostengono, al contrario, che l’uomo avrebbe approfittato della sua posizione per ’mettersi in tasca’ una cifra cospicua. Questo è il motivo che ha spinto la famiglia a presentare una querela che ha poi portato all’apertura di un fascicolo.