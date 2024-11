Ilrestodelcarlino.it - Vigor, serve continuità. Sfida dura con la Samb

Sale l’attesa, il derby a tinte rossoblu traè ormai alle porte. La corazzata di mister Ottavio Palladini, così talentuosa e solida, affronterà ladi Aldo Clementi, una delle squadre più imprevedibili del girone. Dopo un periodo complicato, la compagine senigalliese ha dimostrato di saper reagire: il mese di ottobre non è stato certo positivo, poi la rotta è cambiata e sono arrivate 3 vittorie consecutive. Una di queste proprio al "Riviera" in Coppa; la striscia di risultati utili è proseguita con il pareggio di domenica scorsa contro la Recanatese, un pari a reti bianche che non ha certo scalfito l’ottimismo e l’entusiasmo dell’ambiente, ma in campionato la musica sarà ben diversa e tutti ne sono consapevoli. Il popolo rossoblu risponderà presente anche al "Riviera", ad oggi infatti sono stati venduti circa 200 tagliandi sui 500 disponibili, ma i numeri potrebbero ulteriormente lievitare visto che la prevendita rimarrà aperta anche nel corso della giornata di oggi.