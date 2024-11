Gaeta.it - Veneto: proroga per le autorizzazioni ai vigneti a causa delle avverse condizioni climatiche

Facebook WhatsAppTwitter La Regioneha deciso di estendere di un anno la validitàper nuovi impianti o reimpianti di, la cui scadenza è prevista per il 2024. Questa decisione mira a sostenere i viticoltoriaree colpite da eventi meteorologici sfavorevoli. La notizia arriva dopo un periodo di intensa pioggia che ha messo in difficoltà le attività agricole, rendendo necessario un intervento a favore dei produttori vitivinicoli.Dettagli dellae le motivazioniL’assessore all’agricoltura Federico Caner ha chiarito che il Ministero ha fatto applicare il Regolamento europeo che protegge i viticoltori nelle aree danneggiate daestreme. Questa misura esclude ulteriori penalizzazioni per gli agricoltori che operano in zone dove le precipitazioni negli ultimi mesi hanno superato significativamente le medie storiche, dal 1994 al 2023.