Umbria ed Emilia Romagna in silenzio elettorale | 46 milioni chiamati al voto

Agi.it - Umbria ed Emilia Romagna in silenzio elettorale: 4,6 milioni chiamati al voto

Leggi su Agi.it

AGI - Giornata dioggi in vista delle elezioni regionali indi domani e lunedì, in cui sarannoalcirca 4,6di cittadini. Insono quattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei 'civici'; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealta', Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista. Ieri sera le ultime iniziative elettorali tra cui quella del grande favorito Michele de Pascale a Bologna con tutti i vertici del partito e Romano Prodi.