Ucraina news Zelensky | Fare di tutto perché la guerra finisca nel 2025

Roma, 16 novembre 2024 - L’, secondo il presidente Volodymyr, ha ricevuto “meno della metà” delle armi promesse a Kiev dagli Stati Uniti. Intervistato da Radioe citato da Ukrinform,ha detto: “Per quanto riguarda gli aiuti, ovviamente siamo grati per il sostegno bipartisan (Usa). In generale, democratici e repubblicani hanno votato a favore degli aiuti all’per 175 o 177 miliardi di dollari. Guardi, questi soldi devono ancora essere consegnati. Se mi chiedete quanto ne abbiamo ricavato, non entrerei nei dettagli”, però “direi che non ne abbiamo ottenuta la metà”, ha sottolineato. “Quando dico metà, mi riferisco alle armi”.in un’intervista a Radio, all’indomani della telefonata tra Olaf Scholz e Vladimir Putin, ha dichiarato: l’“devediper porre fine allanelattraverso la via diplomatica” ma partendo da una “forte”.