Ucraina | leader G7 dopo 1000 giorni guerra riaffermiamo fermo sostegno

Roma, 16 nov. (LaPresse) – Su iniziativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni iG7 hanno adottato una dichiarazione dia Kiev in vista del millesimo giorno dall’inizio delladi aggressione russa contro l’.? “Noi, idel Gruppo dei Sette (G7),il nostroall’per tutto il tempo necessario – si legge nella nota -. Rimaniamo solidali nel contribuire alla sua lotta per la sovranità, la libertà, l’indipendenza, l’integrità territoriale e la sua ricostruzione. Riconosciamo anche l’impatto dell’aggressione della Russia sulle persone vulnerabili in tutto il mondo.1.000di, riconosciamo l’immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino. Nonostante queste difficoltà, gli ucraini hanno dimostrato una resilienza e una determinazione senza pari nel difendere la propria terra, la propria cultura e il proprio popolo”.