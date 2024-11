Justcalcio.com - Tuttosport – Bonucci pronto per Sanremo, Perin come Borghese: “Voto 10!”

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-16 21:10:52 Flash news da:La prima esperienza di Leonardonella sua carriera di allenatore non poteva iniziare meglio. L’ex difensore della Juve è entrato a far parte dello staff tecnico dell’Italia U20, capeggiato da Bernardo Corradicommissario tecnico. Alla prima partita congli azzurrini si sono imposti per 2-3 sulla Polonia con una clamorosa rimonta. Intanto l’ex centrale,ormai consuetudine nel mondo del calcio quando si entra in un nuovo gruppo, ha sostenuto il famoso rito di iniziazione: in piedi sulla sedia a cantare., il rito d’iniziazione con l’Italia U20ha pubblicato tutto su Instagram, dove ha postato alcuni scatti dei suoi primi giorni e, ovviamente, il video di discorso e canzone: “Sono Leonardo, per me è veramente un piacere ed un onore essere qui.