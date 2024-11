Thesocialpost.it - Sinner domina Ruud: è finale alle Atp Finals 2024

TORINO – Jannikconquista con autorità ladelle Atpdi Torino, sconfiggendo Caspercon un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e otto minuti di gioco. Il numero uno del mondo conferma il suo stato di forma straordinario, liquidando il norvegese, numero 7 del ranking, senza lasciare spazio a dubbi.Un dominio indiscussoLa partita si è subito indirizzata a favore dell’altoatesino.ha messo in chiaro le sue intenzioni fin dal primo game, ottenendo un break immediato e portandosi rapidamente sul 2-0 con scambi di altissimo livello. Il primo set, chiuso in soli 30 minuti con un perentorio 6-1, ha visto unincapace di opporsi alla potenza e alla precisione del numero uno al mondo.Nel secondo set, nonostante un timido tentativo di reazione da parte diha preso nuovamente il controllo, ottenendo il break decisivo nel quinto game e allungando con tre ace consecutivi per il 4-2.