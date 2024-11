Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla Cispadana fra auto e mezzo pesante. Ferita grave una 27enne

Soccorsi mobilitati in forze e traffico bloccatostrada, verso le 20 di ieri sera, dove si è avuto uno schianto tra una vettura e un camion, all’altezza della zona industriale di San Giacomo, a Guastalla. Per cause al vaglio della polizia locale, si è verificato un violento impatto tra una Renault Clio e il, che è poi finito con la motrice fuori strada, abbattendo il guard railsua sinistra. Ad avere la peggio è stata la donna che era alla guida dell’, una Renault Clio. Si tratta di unresidente a Gualtieri, che si stava recando al lavoro, nel Mantovano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla per estrarre la giovane conducente dall’abitacolo della vettura, per poi essere affidata alle cure del personale dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’medica della Bassa.