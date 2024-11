Thesocialpost.it - Roma, sei studenti nell’auto ad alta velocità, l’impatto su via Tiburtina: Noemi muore a 21 anni sbalzata fuori

Un tragico incidente è avvenuto nella notte su via, dove un’auto con a bordo sei giovani si è schiantata contro una Fiat 500. A perdere la vita è stataM., una studentessasede di 21. Il drammatico impatto, avvenuto intorno alle 2, ha provocato il tamponamento dell’Opel Mokka contro la 500 aelevata. Nell’urto,e un amico sono stati sbalzatidal veicolo: la giovane è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo è ricoverato in condizioni gravi presso il Policlinico Tor Vergata.Leggi anche: Incidente mortale sulla via Prenestina: anziano travolto da un furgonein ospedaleLa terribile dinamicaControlli sulla conducenteAlla guida dell’Opel si trovava una ragazza di 22, ora sottoposta ai test tossicologici e alcolemici di rito per accertare eventuali responsabilità.