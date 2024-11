Spettacolo.periodicodaily.com - Rivivere la Magia del Natale con Matteo Brancaleoni e “Christmas in love”

in” disarà dal 22 novembre in Radio e su tutte le piattaforme digitali. Il crooner italiano reinterpreta il brano che compie 20 anni scritto da Tony Renis.LADELCON LA VOCE DIe “IN”Il crooner italianoci regala un’incredibile reinterpretazione del classico brano “in”, che festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario. Registrato per Irma Records, il singolo sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 novembre.Questa dolce ballad swing, che nel 2004 accompagnò il celebre cinepanettone diretto da Neri Parenti, è scritta da Tony Renis e Marva Jan Marrow. Il brano ha ricevuto il prestigioso David di Donatello nel 2005 come “Miglior canzone originale”.