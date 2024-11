Sport.quotidiano.net - Ravenna "Il segreto è imporre il nostro gioco"

Finché non si aprirà la finestra del mercato di riparazione con l’arrivo del ‘braccetto’ di sinistra Frank Amoabeng, 2001 dal Gozzano, Umberto Agnelli resterà l’unica alternativa over ai tre difensori centrali titolari, ovvero Onofri, Esposito e Venturini. Lo scorso anno, il 24enne jolly cremasco diventò il valore aggiunto deldi Gadda, impiegato da difensore centrale, da esterno sia a destra che a sinistra, e pure da centrocampista sulla mediana. Finora, Agnelli è stato impiegato 3 volte da titolare con Antonioli in panchina. In due circostanze da ‘braccetto’ e a Imola da play: "Se c’è bisogno – ha commentato il jolly giallorosso –dove chiede il mister, che sia in difesa, a centrocampo e sugli esterni, anche perché, quando hai fiducia e dai fiducia, ti senti comunque ripagato, a prescindere.