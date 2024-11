Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, come si vota alle elezioni regionali e fac simile della scheda

, 16 novembre 2024 – Sono 308mila gli elettoriprovincia dichiamati a scegliere il presidente e il consiglio regionale domenica 18 e lunedì 19 novembre. Potranno farlo in uno dei 400 seggi disseminati lungo il territorio provinciale, aperti domenica d23 e lunedì d15. Perre sono sufficienti un documento di identità e la tessera elettorale (chi l'avesse smarrita può richiederla negli uffici del suo Comune, aperti proprio per questa eventualità). I candidati presidenteRegione I candidati presidenti sono quattro: per il centrosinistra Michele de Pascale, attualmente sindaco die presidente provinciale; sostenuta da centrodestra Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex-sottosegretaria del governo Monti; per la lista di sinistra 'Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro' il giovane Federico Serra; per 'Lealtà Coerenza Verità' l'attivista Luca Teodori (quest'ultima lista, non avendo raccolto il numero di firme necessario, aè candidata unicamente per la presidenza, e non per il consiglio regionale).