Oasport.it - Rafael Nadal verso la Coppa Davis: “Se non mi sentirò pronto parlerò con Ferrer. Vediamo come va giorno per giorno”

Leggi su Oasport.it

Inevitabilmente, la settimana di, o meglio delle finali di Malaga in questo nuovo format che dal prossimo anno cambierà (con un mix di elementi buoni e perlomeno rivedibili), sarà concentrata su un nome. Quello di. Sarà questo l’ultimo evento della carriera tennistica del mancino di Manacor, che chiude dopo 22 Slam, di cui 14 Roland Garros, e una competizione in cui varie volte è stato di aiuto alla Spagna, tant’è che lui in squadra l’ha vinta quattro volte.Cosìal sito della Federazione spagnola: “La mia prima grande gioia da professionista credo sia stata ladel 2004. Per quelle che sono le circostanze, mi si è presentata la chance di poter essere qui. Prima devo vederemi sento in questi giorni in allenamento. Se davvero non sono in grado di avere chance di vincere in singolare, sono il primo che non vuole giocare.