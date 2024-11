Ilrestodelcarlino.it - Orologi di lusso a Bologna, cercano di acquistarli con 180mila euro falsi: arrestate

, 16 novembre 2024 – Dovranno rispondere di tentata truffa aggravata e spendita di banconoteficate in concorso, con le quali hanno cercato di acquistare cinque Rolex per un totale di, le due donne croate di 27 e 24 anniieri mattina dalla polizia. Nello specifico, gli agenti in borghese si sono presentati attorno alle 9.30 in un hotel del centro città dopo una segnalazione sospetta relativa a una compravendita di alcunidi pregio con pagamento in contanti. In considerazione del fatto che asono già state compiute numerose truffe su compravendite di questo tipo, avvenute con le stesse modalità all’interno di alberghi di, i poliziotti sono arrivati velocemente sul posto. Qui hanno trovato un uomo italiano e una donna dell’Estpa che si stavano dirigendo in una saletta riservata al piano superiore.