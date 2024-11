Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio quelle banane. Mettetele lontane da me!”: la fobia di Paulina Brandberg, ministro per l’uguaglianza di genere della Svezia

Una semplice richiesta è diventato un caso nazionale in. Secondo quanto riporta il tabloid svedese Expressen, ilperdisvedese,, ha unaparticolare. Lanon vuole assolutamente vedere leed è per questo che il team che la segue spesso manda degli avvisi negli hotel, dove la ministra soggiorna, per far rimuovere sia nella stanza che, eventualmente, nei corridoi e in altri posti il frutto esotico giallo.L’Expressen è entrato in possesso delle mail che sono state mandate dallo staff dele quello che è evince è che soffrirebbe di “una forte allergia alle”. Quindi le dritte sono anche riservate ai cibi, non deve esserci alcuna tracciabanana. In una mail scritta al presidente del parlamento svedese Andreas Norlén, lo staffaveva chiesto che non ci fosse “nessuna traccia di” negli spazi adibiti a una riunione a cui la ministra avrebbe partecipato.