Mike Tyson sconfitto da Jake Paul | il tramonto di un mito

da: una serata da dimenticare per l’ex campioneIl problema principale della serata non è stato solo il ring, ma anche i maxischermi dello stadio dei Dallas Cowboys ad Arlington, Texas. Mostravano le immagini di un passato glorioso, quandoincuteva timore a chiunque osasse sfidarlo. Ma quando è comparso sul ring, è apparso evidente che quelè ormai un ricordo sbiadito. Anche il celebre tatuaggio di Che Guevara sul fianco sinistro sembrava sbiadito, simbolo di un’epoca lontana.Leggi anche: Medvedev, il commento sull’Italia ha gelato tutti: “Sinner non ci riuscirebbe”Chi èDi fronte aveva, giovane youtuber con 31 anni di meno, che lo hanettamente ai punti dopo otto round privi di senso pugilistico. Nei primi due roundha provato a evocare i suoi antichi fasti, ma l’età e la lunga inattività hanno avuto la meglio.