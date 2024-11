Ilfattoquotidiano.it - “Mettere in vendita i miei quadri? No, per ora li tengo per me e li uso per il mio libro di poesie. Sono rimasta folgorata dal Giappone”: Levante torna sulla scena

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha accolto amici, familiari, colleghi e anche noi, ieri sera sera allo spazio Milano Painting Academy. In mezzo a sedie di legno usate dagli studenti e aspiranti pittori, c’erano idella cantautrice. Piccoli ritratti, pensieri che evocano i sentimenti come, ad esempio, l’abbraccio di innamorati e amici, l’ultimo saluto al padre, non mancano la musica e piccoli e grandi attimi preziosi della vita. Tutto questo è stato raccolto assieme allenel nuovo (e quarto) volume dell’artista dal titolo “Opera quotidiana“, in uscita il 19 novembre per Rizzoli.La cantautrice era al settimo cielo con un nuovo taglio di capelli, corti ed elegantissimi, e reduce da un lungo viaggio inassieme al marito Simone Cogo (disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots) e alla figlia Emma di due anni e mezzo.