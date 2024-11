Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz 3-6, 6-3, 4-5 ATP Finals 2024 in DIRETTA: il tedesco salva 3 palle break nell’8° game

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.304-5 Ace (15°). Che match!40-30 Gravissimo errore di dritto del. Aveva risposto, tanto rammarico per lui.30-30 Gratuito di rovescio, si riapre il gioco!30-15 Lungo il dritto inside in di.30-0 Miracolo di quà, miracolo di là. Slice in recupero cortissimo del, approccio sulla riga sempre in slice dia segno. Impossibile tirarla su.15-0 Servizio vincente.4-4 MAMMA MIA! Seconda sulla riga! Parte lo scambio e trafigge con un rovescio lungoriga MOSTRUOSO il! Si èto alla sua maniera!Seconda!A-40 Non resta in campo il recupero di dritto del californiano.40-40 Clamorosa prima alla “T” e addirittura lo schiaffo al volo di dritto. Il suo colpo meno sicuro. Bravo, che coraggio!40-A Non è vero, doppio fallo (2°).