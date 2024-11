Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 3-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri allungano nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIFEMMINILE DALLE 8.00LADI-TURCHIA DIFEMMINILE DALLE 18.3014.23: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end14.19: Bravo retornza che scongiura la mano rubata e si prende un punto piazzando di precisione la stone al centro della casa.avanti 3-1 ma qui hanno rischiato grosso.14.18: buon ultimo tiro dell’inglese, si rischia la mano rubata, sono due le stone rosse a punto. Tocca a Retornaz sistemare le cose14.16: Bocciata non perfetta di retornaz che piazza una stone azzurra a punto ma nel lascia due inglesi nella casa, vediamo Retchless14.13. Traffico nella casa, una stone inglese a punto quando mancano 4 tiri, un’altra stone inglese nella casa, tre stone azzurre dentro, vediamo come la gestisce Retornaz14.