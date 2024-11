Oasport.it - Il ranking ATP di Bolelli/Vavassori: chi può superarli alle Finals

Si è fermato alla prima fase a gironi delle Nitto ATP2024 di tennis il cammino in doppio degli azzurri Simoneed Andrea, i quali sono usciti di scena chiudendo il raggruppamento con un solo successo, all’esordio, seguito da due sconfitte.Gli azzurri con l’unico successo colto hanno incamerato 200 punti per ilATP della specialità: nella graduatoria virtuale Andreascivola dal settimo all’ottavo posto, mentre Simoneper il momento conferma la propria nona posizione.Saranno tre, nella peggiore delle ipotesi, le piazze che gli azzurri potranno perdere: entrambi potranno essere scavalcati da Max Purcell in caso di finale, Henry Patten e Harri Heliovaara, oppure Kevin Krawietz e Tim Puetz, in caso di vittoria del torneo, anche se Purcell si scontrerà con Krawietz e Puetz in semifinale.