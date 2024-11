Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Salvo spiazza Elvira

Il, durante i prossimi episodi, focalizzerà l'attenzione suGallo eAmato. I due, dopo aver vissuto una lunga serie di vicissitudini per poter stare insieme, si ritroveranno a dover gestire una novità del tutto inaspettata che li travolgerà completamente e cambierà per sempre le loro vite. Ricordiamo cheera fidanzata con Tullio, un giovane di buona famiglia con un lavoro stabile e prestigioso che piaceva molto a suo padre e a sua madre. I due erano anche intenzionati a convolare a nozze, per la gioia dei Gallo. La Venere, però, si è resa conto di essere innamorata die ha deciso di lasciare il suo fidanzato per intraprendere una relazione con Amato.La sua scelta ha provocato la durissima reazione della sua famiglia, contraria al suo legame con Amato anche a causasue origini siciliane, e la ragazza si è messa contro i suoi genitori pur di rimanere accanto al suo amato e continuare a stare con lui.