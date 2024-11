Ilfattoquotidiano.it - “Il cancro mi ha ribaltato la vita. È stato uno choc perché avevo perso la memoria. Credevo che non avrei più scritto”: la confessione di Sophie Kinsella

Alla fine del 2022, la diagnosi di unaggressivo al cervello. Poi la radioterapia e la chemioterapia, un intervento chirurgico. La capacità di riprendere in mano le redini della propria. È l’odissea che la giornalista e scrittrice ingleseha affrontato e racchiuso nel suo ultimo romanzo “Cosa si prova“.Ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha ripercorso il calvario degli ultimi due anni. “Èun ottovolante. Ho vissuto unastupenda, holibri che sono stati apprezzati, ho cinque figli e un marito che amo. Sembrava tutto perfetto. Un giorno mi sono svegliata in un letto d’ospedale con la testa fasciata e non riuscivo a capire cosa fosse successo.subito un’operazione importante e mi avevano diagnosticato un tumore al cervello.