361magazine.com - Grande Fratello, cosa è accaduto questa settimana? Il recap dal reality

Leggi su 361magazine.com

, lasta per concludersi maalshow di Canale 5? Ecco le news dalla casa più spiata d’Italia– Dal ritiro di Enzo Paolo Turchi al nuovo triangolo amoroso al rientro in gioco dalla Spagna di Tommaso, tutto ciò che abbiamo vissuto al. Lasi è aperta con la diretta dove è entrato un nuovo concorrente, Stefano, ex tentatore di Temptation e frequentazione di Federica. Un nuovo triangolo amoroso tra lei, Stefano e Alfonso che è destinato a far discutere dentro e fuori la casa.Lasi è aperta anche col ritorno nella casa di Tommaso. L’idraulico ha trascorso del tempo in Spagna, al Gran Hermano, dove ha ritrovato Maica ma tra i due non è scoccata la scintilla, solo una semplice amicizia.