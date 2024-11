Quotidiano.net - Generali batte le stime e Piazza Affari la premia

brinda ai conti sopra le, grazie in particolare alla solidità del Ramo Danni. E il titolo accelera a, dove ha chiuso la seduta di ieri in crescita del 4,84%, a quota 27,06 euro, risultando il più performante non solo ama in Europa. Il mercato guarda con fiducia al prossimo piano triennale che il ceo del Leone, Philippe Donnet, presenterà il 30 gennaio. Nei primi nove mesi del 2024 i premi lordi sono cresciuti di oltre il 18% e hanno toccato i 70,7 miliardi. L‘utile operativo è salito del 7,9% a 5,4 miliardi, grazie soprattutto ai segmenti Vita e Asset & Wealth Management. Quest‘ultimo ha beneficiato non solo della corsa della controllata Banca(+31,7% a 447 milioni) ma anche dalle attività di gestione del risparmio del gruppo col contribuito di Conning, uno dei principali gestori dedicati ad assicurazioni e clienti istituzionali acquisito ad aprile.