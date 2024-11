Dai principi etruschi ai signori medievali | un trekking nella storia millenaria di Tarquinia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 novembre 2024 – “Daiai”, a passo lento alla scoperta di sentieri e luoghi della collina di, per un viaggiodella città, dalle necropoli etrusche ai palazzi del potere di Corneto. È l’iniziativa diurbano che propone Italia Nostra Sezione Etruria per domenica 8 dicembre, in collaborazione con la guida turistica Claudia Moroni. Una camminata di circa 8 chilometri, facile e adatta a tutti, dalla durata di circa 4 ore, per conoscere angoli poco distanti dal centro abitato ma suggestivi. “Un percorso affascinante che abbraccia secoli di– sottolinea la guida turistica Claudia Moroni -. Avremo l’occasione di ammirare l’area archeologica della Doganaccia con i tumuli“del Re” e “della Regina”, che si trova a poca distanza dalla necropoli dei Monterozzi, e poi, di ritorno, i palazzi e i monumentidel centro storico: dalla chiesa di Santa Maria in Castello al torrione detto di “Matilde di Canossa”, al quartiere di San Martino”.