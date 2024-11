Ilfattoquotidiano.it - Csm, la destra vuol punire il leader delle toghe progressiste: per aver criticato il ddl Sicurezza rischia trasferimento e processo disciplinare

“Siamo molto preoccupati, esiste un problema di gestione del dissenso che non può essere affrontato attrso strumenti penali. I conflitti possono essere deleteri se non si basano sul rispetto reciprocoposizioni e possono essere invece molto fruttuosi se vengono gestiti e governati. Ma per farlo non si può ricorrere allo strumento penale. Non si possono inventare nuove norme per radicalizzare il dissenso e, addirittura, criminalizzarlo“. Questa riflessione critica sul ddl– il provvedimento del governo, approvato dalla Camera, che introduce vari nuovi reati in materia di ordine pubblico –di costare a un magistrato una procedura did’ufficio per incompatibilità ambientale, un procedimentoo addirittura entrambe le cose. Il magistrato in questione è Stefano Musolino, esperto pubblico ministero anti-‘ndrangheta, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura democratica, storica associazioneoggetto in questo periodo di duri attacchi da parte del governo per le decisioni sui trattanimenti di migranti adottate dalla sua presidente, la giudice Silvia Albano.