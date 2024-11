Ilgiorno.it - Corteo pro Palestina a Milano, al via da Porta Genova: “Siamo vicini a Mohammad Hannoun”

, 16 novembre 2024 – Nessun commento all'indagine sul sessantaduenne giordano, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia denunciato per istigazione a delinquere per i commenti a favore dei pestaggi di Amsterdam. “a lui e speriamo che questa faccenda si chiarisca”, si è limitato a dire dal furgone di testa Kader Tamimi, presidente della Comunità palestinese in Lombardia. “Applausi a chi ha picchiato i tifosi israeliani ad Amsterdam”: indagato il presidente dell'Associazione PalestinesiIldei proCosì è partito, poco dopo le 15.30 di sabato 16 novembre, l'ennesimopro, che si è mosso dal piazzale della stazione diin direzione Darsena; l'iniziativa, che si svolge ogni sabato da più di un anno per chiedere la fine del conflitto israelopalestinese, si concluderà in piazzale Medaglie d'oro, dopo aver attraversatoRomana.