Gaeta.it - Corteo di Copacabana: giovani e donne in prima linea per diritti e giustizia sociale

Facebook WhatsAppTwitter Un ampioha animato oggi il lungomare di, a Rio de Janeiro, dove migliaia di manifestanti si sono riuniti per sollecitare maggiorefondamentali per le, la popolazione palestinese e i lavoratori. Questa mobilitazione è avvenuta a soli due giorni dall’inizio del summit del G20, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e disuguaglianze crescenti. I partecipanti hanno esibito una serie di cartelli con messaggi chiari, richiamando l’attenzione su temi cruciali come la distribuzione equa della ricchezza e la lotta contro la povertà.Unite per la: le richieste delIlha avuto come principale grido di battaglia “fora G20, fora imperialismo“, un chiaro segno di opposizione alle politiche economiche globali percepite come oppressive dalla popolazione locale.