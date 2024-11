Gqitalia.it - Che bisogno c'è, in questo momento, del Robotaxi a guida autonoma Tesla?

A che cosa serve il? Per rispondere a questa domanda bisogna fare alcune premesse e anche un paio di considerazioni su Elon Musk e sui suoi annunci roboanti. Poco più di un mese fa, all'interno degli studi cinematografici della Warner Bros, Musk ha fatto uno dei suoi soliti show, presentandosi vestito da astronauta e salendo su un'auto mai vista prima. Tuttavia, il patron dell'azienda californiana non si è accomodato al posto, bensì a quello del passeggero e la vettura si è mossa da sola portandolo direttamente sul palco.La nuovaCybercab, infatti, oltre a essere un veicolo 100% elettrico utilizza la acompletamente, cioè quella che nelle definizioni internazionali viene individuata come livello 5. Si tratta del livello più alto e prevede che l'automobile possa cavarsela da sola in qualsiasi tipo di situazione.