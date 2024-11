Gaeta.it - Case a 3 €, la soluzione (perfetta) per i più giovani: come partecipare al bando per vivere in una delle regioni più belle d’Italia

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa che potrebbe trasformare la vita di molti: la vendita dia soli 3 euro con agevolazioni incredibili dal punto di vista fiscale.Questa opportunità unica si rivolge a chi desidera costruire una nuova vita in unapiù, in luoghi affascinantiil comune di Sambuca. L’idea di venderea prezzi simbolici non è una novità; è stata lanciata per la prima volta nel comune di Salemi, dove ha riscosso un grande successo, mirando a riqualificare i centri storici abnati e combattere il fenomeno dello spopolamento.Ilper lea 3 euro offre unainnovativa per combattere lo spopolamento e favorire l’insediamento di nuovi residenti in Sicilia. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera costruire un futuro in unapiù, contribuendo al contempo alla rinascita di comunità storiche.