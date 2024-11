Oasport.it - BJK Cup, Tathiana Garbin: “Paolini tira così forte che…Cocciaretto: una lezione per il futuro”

L’Italia si sbarazza del Giappone e stacca il pass per le semifinali delle Finali di BJK Cup 2024. Le campionesse olimpiche Jasminee Sara Errani hanno centrato il punto decisivo sull’indoor di Malaga (Spagna). Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare e il successo sempre dinel secondo, il doppio azzurro ha piegato la coppia nipponica composta da Skuko Aoyama ed Eri Hozumi con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. A questo punto, nel prossimo turno, troveremo la vincente della sfida tra Cechia e Polonia.Al termine del doppio, la capitanaha analizzato quanto avvenuto sul cemento spagnolo: “Non è stato semplice avere la meglio sulla coppia giapponese che, soprattutto indoor e su un campo simile, risulta temibile. In queste condizioni giocano bene ed all’altezza dei fianchi, per cui risultano ancor più temibili”.