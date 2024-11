Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, spunta il video inedito di Giovanni Pernice che dietro le quinte si sfoga con la fidanzata Bianca Guaccero: “Bullismo, mi dispiace per te perché…”

Leggi su Isaechia.it

Una puntata al cardiopalma per Milly Carlucci quella andata in onda lo scorso sabato. La conduttrice dicon le, oltre a dover calmare gli animi in quello che è ormai diventato il cat fight di questa diciannovesima edizione dello show di Rai Uno, ovvero Selvaggia Lucarelli vs Sonia Bruganelli, si è ritrovata ad assistere a un’altra discussione che stava per sfociare in lite. Protagonisti del battibecco il ballerino professionista, maestro e fidanzato di, e il giudice Guillermo Mariotto.Dopo l’esibizione della coppia, già data come favorita per la vittoria finale sia dal pubblico in sala che dai telespettatori, lo stilista dopo aver bocciato il ballo portato in scena è stato piuttosto duro nei confronti di del ballerino:è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio.