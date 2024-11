Bergamonews.it - Ats Bergamo pronta per l’European Testing Week, l’iniziativa di sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili

. Dal 18 al 25 novembre si terrà la “European2024”, sessione autunnale, un’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sul tema delletrasmesse. Le iniziative proposte hanno lo scopo di fornire maggiori conoscenze sull’argomento e incentivare l’adesione ai test diagnostici, anche al di fuori delle Strutture sanitarie.La campagna invita la comunità, il sistema sanitario e le istituzioni pubbliche di tutta Europa a unirsi per rafforzare gli sforzi nel diffondere consapevolezza sui benefici di una diagnosi precoce delle malattie. Durante questo appuntamento, giunto al dodicesimo anno, le Organizzazioni che supportanosi recheranno in luoghi prestabiliti per effettuare dei test rapidi in modo gratuito e anonimo.