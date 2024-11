Atp Finals 2024, Krawietz/Puetz e Arevalo/Pavic i finalisti in doppio

Leggi su Sportface.it

Sarannole due coppie che domenica si contenderanno le ATPdi. Due semifinali molto lottate, con la coppia tedesca che per prima in mattinata aveva conquistato l’accesso all’ultimo atto dopo aver sconfitto con il punteggio di 2-6 6-3 11-9 gli australiani Purcell/Thompson, che lasciano Torino tra i rimpianti, avendo condotto 6-2 2-0 con la palla delbreak nel corso della seconda frazione. I due sconfitti si sono trovati avanti anche 4-1 e poi 7-5 nel super tie-break, prima di cedere 9-11 dopo aver mancato un match point.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPVittoria in due set, invece, per la coppia numero uno al mondo, che in due tie-break si è imposta su Heliovaara/Patten. Un match, quello di finale, che si è già giocato nella fase di round robin, con vittoria in due frazioni per il tandem di nazionalità tedesco, uscito vincitore anche dal match giocato agli Us Open.