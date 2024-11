Gamerbrain.net - Animus Hub: Contenuti a pagamento? Ubisoft chiarisce

A Febbraio 2024annunciò tanti giochi di Assassin’s Creed in sviluppo, i quali faranno parte dell’Hub, noto inizialmente con il nome di Assassin’s Creed Infinity, un luogo dove accedere a tutte le esperienze. La domanda per molti è sorta spontanea, includercome Pass e microtransazioni, pur essendo un Hub?ha deciso di rispondere a questo interrogativo, attraverso un comunicato diffuso du Reddit.per l’Hub?Le parole disono state le seguenti:“Ciao a tutti. Abbiamo scoperto che online circolano voci inaccurate riguardo al nuovoHub (ex nome in codice Infinity). Volevamo cogliere l’occasione per chiarire che: tutte le ricompense disponibili nell’Hub saranno completamente gratuite; non ci sono abbonamenti ao pass battaglia anell’Hub; i giocatori avranno accesso ae missioni regolari senza costi aggiuntivi.