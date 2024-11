Thesocialpost.it - Udine, perde il controllo e va a sbattere su un muro: la 22enne Alexia Vecchiato muore dopo una settimana di agonia

Non ce l’ha fatta, lacoinvolta in un grave incidente stradale a Castions di Strada, in provincia di. La giovane è decedutaunadiall’ospedale Santa Maria della Misericordia di. Una vicenda drammatica, resa ancor più amara dal destino: solo quattro anni fa, la sorella maggiore Gaia aveva perso la vita in circostanze simili, sempre a causa di un incidente stradale.Leggi anche: Mauro Tresoldi morto in un incidente: era arrivato a Capo Nord in Vespae le sue passioniAmante della danza,era un’insegnante di hip hop e si era formata all’istituto Zanon di, dove aveva sviluppato un forte interesse per la comunicazione e i social media. Era una ragazza solare e molto apprezzata, sia per la sua creatività che per l’impegno con cui trasmetteva la passione per la danza ai più giovani.