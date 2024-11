Gaeta.it - Torino si prepara a brillare come Capitale Europea dell’Innovazione 2024

ha recentemente conquistato il titolo diper il, un importantissimo traguardo che celebra l'impegno della città nell'applicazione di tecnologie avanzate per migliorare la vita dei cittadini. Questo riconoscimento, annunciato durante il rinomato Web Summit di Lisbona, evidenzia l'eccellenza dellapiemontese nel campo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal sindaco di, Stefano Lo Russo, che ha messo in risaltol'innovazione rappresenti una chiave per costruire ambienti urbani più giusti e sostenibili.Un riconoscimento al progresso tecnologico e socialeIl premio per laviene attribuito a città che mostrano un notevole impegno non solo tecnologico, ma anche sociale.