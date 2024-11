Tpi.it - The Voice Kids 2024: la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1

Leggi su Tpi.it

The: concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, anticipazioni, ospiti, quante puntate, streaming, Rai 1Torna The, ilmusicale di Rai 1da, e in onda in prima serata da venerdì 15 novembre alle 21.30. Protagonisti sono ragazzi e ragazze tra i sette e i quattordici anni, per la versione junior del celebrediffuso in tutto il mondo. Ascolteremo alcune delle giovani voci più belle del Paese, pronte a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Vediamo insieme chi sono i giudici, i concorrenti, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming The.Conduttrice, giudici, giuria, ospitiConfermata alla conduzione(che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone).