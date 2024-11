Unlimitednews.it - Suzuki Jimny Mata, elegante ma con un cuore avventuroso

ROMA (ITALPRESS) –e raffinato ma nato. per l’avventura. Si proprio così.è pronto per le sfide cittadine e fuoristradistiche ma con un’animae raffinata. Riconoscibile per la sua livrea bicolore, è verniciata in argento Siberia metallizzato. Il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. Tutta originale anche la griglia frontale vintage. Proprio sul frontale si trova una protezione anteriore che completa il paraurti, aggiungendo muscolosità al design. Stessa funzione svolgono le protezioni laterali superiori e inferiori, che fanno da scudo alle lamiere, risparmiando colpi e graffi nei passaggi tra la vegetazione e sui fondi accidentati. Le protezioni in alluminio per differenziale e sottoscocca preservano invece i componenti meccanici deldurante le escursioni off-road sui terreni più impervi.