Agi.it - Studenti in piazza, scontri a Torino: 15 agenti feriti. Meloni: "Certa politica non giustifichi la violenza"

AGI - Tensioni durante le manifestazioni di oggi degli studenti, scesi inin tutto il Paese per il "Noday". A, disordini al corteo di oltre 200 ragazzi: una quindicina di poliziotti dei reparti mobili sono stati portati al pronto soccorso in seguito all'esplosione di un ordigno rudimentale durante il corteo studentesco per il 'NoDay'. Gli, da quanto si è appreso, sarebbero stati intossicati dalle esalazioni urticanti rilasciate nell'aria. Un fantoccio del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e' stato dato alle fiamme all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Galileo Ferraris. Gli studenti, partiti daXVIII Dicembre, hanno esposto striscioni contro l'esecutivoe contro quello che hanno definito "il genocidio del popolo palestinese".