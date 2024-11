Dailymilan.it - Stadio Milan, ancora viva l’ipotesi San Donato! Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

: l’interesse manifestato dalla società per San Siro non hachiuso le porte a un possibilea San. Il punto della situazioneIl nuovodelpotrebbeessere a San. Nella serata di giovedì 14 novembre, durante il Consiglio Comunale, è stata bocciata la proposta che richiedeva l’annullamento dell’accordo del Programma per il progetto legato al nuovo impianto rossonero nell’area San Francesco.Il sindaco della città Francesco Squeri è intervenuto sottolineando come non rappresenti un elemento di novità il fatto che il club sta valutando anche la possibilità del nuovoo. Nello specifico a San Siro.L’interesse delper San Siro non chiude le porte alSan! Le ultime View this post on InstagramA post shared by daily