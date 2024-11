Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Sibilla”, il nuovo singolo di Lapolveriera feat. Meganoidi

Da venerdì 15 novembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildeche anticipa ilep “Un posto in cui tornare” in uscita il prossimo 13 dicembre.e il”A partire dal 15 novembre 2024, “”, ildella bandin collaborazione con i, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Questo brano anticipa l’uscita dell’EP “Un posto in cui tornare”, previsto per il 13 dicembre.Un Viaggio nelle Complessità della Salute Mentale“” è più di una semplice canzone; è un’istantanea profonda e toccante delle complessità legate alla salute mentale, narrata attraverso gli occhi di una giovane ragazza che si sente ai margini.