Samb tra campo e mercato. Zoboletti, strada in salita

La mente dellaè rivolta al prossimo match interno con la Vigor Senigallia, ma la dirigenza rossoblù si sta guardando intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Ottavio Palladini. In questo periodo va molto di moda l’escamotage della rescissione dell’accordo. Modalità adottata dall’ ex Cristian Barberini per lasciare la Roma City ed approdare all’Aquila. Una via che il club rossoblù vorrebbe perseguire per riportare in riva all’Adriatico Alessandro, dopo l’addio di Cantarini tornato all’Ovidiana Sulmona. Ma per questo tipo di operazione occorre anche l’ok della società cedente ossia il Carpi che al momento manca. Ecco, quindi che per il difensore classe 2005, laper il suo ritorno allasi è fatta leggermente ina causa del momentaneo no del club emiliano a causa, al momento, di una carenza di uomini nel reparto arretrato.