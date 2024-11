Quifinanza.it - Rinnovi Inter, Bisseck l’ultima firma del piano Oaktree da oltre 180 milioni

Chi aveva dubbi sull’impegno disull’può tirare un sospiro di sollievo. I primi sei mesi del fondo statunitense da proprietario del club nerazzurro sono stati caratterizzati dal consolidamento degli asset presenti in società e la valorizzazione dei talenti in rosa al ritmo di un rinnovo al mese. Il prolungamento di contratto del giovane difensore Yann-Aurelè soltantodelle ufficializzazioni, sulla scia di altre firme che tracciano il percorso di investimenti verso il futuro intrapreso dall’azionista di maggioranza californiano. Un quadro per nulla scontato visto il rocambolesco passaggio in estate dalla famiglia Zhang in forza dell’escussione del pegno da 395di euro.Il contratto diEppure gli investimenti del fondo americano si sono rivelati costanti, senza nessun stravolgimento e con sei adeguamenti contrattuali sostanziosi in alcune delle caselle più importanti, dalla guida tecnica di Inzaghi fino al capitano Lautaro.