Gaeta.it - Rapina in farmacia a Reggio Emilia: due malviventi in azione, caccia ai responsabili

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della frdi San Bartolomeo adurante la prima serata. Un’aggressione avvenuta in unaha visto protagonisti due, uno dei quali armato di pistola, che hanno messo a segno una. Il furto, avvenuto intorno alle 19, ha portato via circa 200 euro, ma ha lasciato segni ben più profondi nella vittima, la proprietaria del negozio.Dinamica dell’aggressioneIl crimine si è consumato poco prima della chiusura della, quando la titolare si trovava da sola nel locale. I due uomini, con il volto coperto per evitare di essere riconosciuti, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività. Sul posto si sono presentati senza alcuna esite, una volta entrati, hanno immediatamente minacciato la donna, costringendola ad aprire la cassaforte.