Anteprima24.it - Provincia Caserta, vicepresidente va avanti tra le polemiche: “Pronto a guidare l’Ente fino alle prossime elezioni”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sonoladi. In questo momento complicato per, è necessario che tutte le forze politiche siano coese e pronte a dare il proprio contributo per il bene del nostro territorio e della nostra comunità“. Così Gaetano Di Monaco,delladi, da oggi alla guida deldopo la nomina ricevuta ieri a sorpresa dal presidente Giorgio Magliocca, che ha dato le dimissioni in quanto coinvolto in un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e ha contestualmente “sfiduciato” Marcello De Rosa,a ieri pomeriggio suo vice e destinato a prenderne il posto.De Rosa ha reagito con un post “di fuoco” su facebook, in cui ha attaccato pesantemente Magliocca e avanzato dubbi sulla legittimità del provvedimento di nomina di Di Gaetano, ritenuto “uomo di fiducia di Magliocca”.