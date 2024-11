Ilgiorno.it - Processo Caffaro: "Inquina ancora". I primi testimoni davanti al giudice

? "Continua are". A dirlo, itesti dell’accusa ieri alper l’emergenza del polo chimico di via Milano, prima produttore dei cancerogeni Pcb e poi, una volta fuori legge, dagli anni ‘80 di pastiglie di cloro. Almeno fino al 2019, quando la Provincia ritirò l’autorizzazione ambientale. Dopo l’assoluzione dei vertici della vecchia ex Snia, ora sono a giudizio i dirigenti diBrescia srl - Antonio Todisco, Alessandro Quadrelli, Alessandro Francesconi e Vitantonio Balacco -, l’ultima gestione subentrata nel 2011 e accusata a vario titolo di disastro emento (in specie di cromo esavalente e clorato) e di omesso smaltimento di scorie pericolose. Per il dirigente dell’Arpa Enrico Alberigo è provato l’mento attuale, imputabile aBrescia.